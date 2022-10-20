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17:25, 20 октября 2022Россия

Россияне поддержали отмену новогодних мероприятий

ВЦИОМ: свыше 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году

Фото: Petr Magera / Unsplash

Более 70 процентов россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Об этом со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 20 октября, пишет ТАСС.

Ранее в нескольких российских регионах отказались от проведения масштабных праздничных мероприятий, чтобы перераспределить средства на нужды призванных в рамках частичной мобилизации. Среди них, в частности — Ленинградская область, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

«Несмотря на то, что инициативу поддержало ограниченное число регионов, россияне в целом выразили готовность отказаться от праздничных гуляний в этом году. Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74 процента). Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47 процентов из числа сторонников инициативы)», — приводит данные ВЦИОМ.

Еще 24 процента поддержавших инициативу объяснили свою позицию неуместностью подобных торжеств в период проведения спецоперации. 17 процентов россиян все же высказались против отмены новогодних мероприятий.

В Министерстве обороны России, в свою очередь, выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах. Начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что в ведомстве сочли подобные инициативы ради поддержки военнослужащих ненужными и преждевременными.

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Евгения Куликова
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