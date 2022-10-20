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14:39, 20 октября 2022Среда обитания

Россияне резко расхотели покупать один тип жилья

НОСТРОЙ: спрос на новостройки в регионах России сократился на 70 процентов в октябре

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В октябре 2022 года россияне резко расхотели покупать квартиры в новостройках — спрос на этот тип жилья сократился на 70 процентов по сравнению с сентябрем. Такие данные привел президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет ТАСС.

«Мы сделали анализ сделок по регионам. У нас падение спроса на первичном рынке от 30 до 70 процентов в октябре», — заявил Глушков. По словам специалиста, некоторые покупатели начали расторгать ранее заключенные договоры долевого участия в строительстве. Глава НОСТРОЙ предупредил, что все это может привести к появлению в России достроенных объектов с нераспроданным жильем.

Ранее Глушков сообщил, что спрос на новостройки в стране снизился и по итогам второго квартала 2022 года. За этот срок интерес к жилью на первичном рынке, по данным специалиста, сократился в четыре раза.

Эксперт уточнил, что в некоторых регионах разница заметнее. Так, в Брянской области количество сделок с первичной недвижимостью сократилось почти в семь раз, до 272 договоров долевого участия, а в Костромской области показатель упал в пять раз, до 145 договоров.

Нина Ташевская
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