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16:17, 20 октября 2022Ценности

Средства для выпрямления волос оказались опасными для жизни женщин

Ученые NIH: средства для выпрямления волос увеличивают риск рака матки

Фото: TOMMY VAN KESSEL / Unsplash

Ученые из Национального института здравоохранения (National Institutes of Health, NIH) в США раскрыли влияние средств для выпрямления волос на жизнь и здоровье женщин. Результаты исследования появились на сайте организации.

На протяжении 11 лет работники медицинского учреждения отслеживали состояние здоровья 33,9 тысячи участниц исследования в возрасте от 35 до 74 лет. В результате эксперимента у 378 женщин был обнаружен рак матки. «По нашим оценкам, у 1,64 процента женщин, которые никогда не пользовались средствами для выпрямления волос, к 70 годам развился рак матки. Однако у тех, кто часто ими пользуется, этот риск увеличивается до 4,05 процента», — заявила руководитель исследования Александра Уайт.

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Отмечается, что специалисты не анализировали составы средств определенных марок. Однако, по их словам, химические вещества, в том числе ароматизаторы, парабены и фталаты, оказались опасными для эндокринной системы человека. При этом утверждается, что другие продукты, которыми пользовались женщины на протяжении исследования, в частности краски, осветлители, средства для мелирования и химической завивки, не влияют на развитие заболевания.

«Насколько нам известно, это первое эпидемиологическое исследование, в котором изучалась взаимосвязь между использованием выпрямителя и раком матки, — пояснила Уайт. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты в разных группах населения».

В марте врач Мартин Клинке описал страшный вред от туфель на каблуках для здоровья женщины. По его словам, в подобной обуви пальцы ног не только сильно сжимаются, но и сгибаются под углом 90 градусов.

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Мария Винар
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