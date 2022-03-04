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Врач описал страшный вред от туфель на каблуках для здоровья женщины

Врач объяснил, как носка туфель на каблуках приводит к молоткообразной деформации пальцев

Фото: Kris Atomic / Unsplash

Британская журналистка, которая является поклонницей обуви на каблуках, прошла диагностику ног на 3D-сканере в специализированном центре Лондона и узнала о страшном вреде от подобной обуви для здоровья. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Обследование Тэнит Кэри (Tanith Carey) включало в себя круговую съемку ее стоп во время носки остроносых туфель на 10-сантиметровых шпильках. «Первое, что меня поразило, когда я увидела сотни фотографий своих стоп, — это неестественная позиция, которую они принимают в туфлях. Более того, оказалось, что мои пальцы врезаются друг в друга, и передняя часть ноги выглядит как гигантский паук», — описала впечатления женщина.

Врач Мартин Клинке (Martin Klinke) объяснил, что в такой обуви пальцы ног не только сильно сжимаются, но и сгибаются под углом 90 градусов. Так, частое ношение туфель может привести к молоткообразной деформации пальцев (следствие нарушения натяжения сухожилий мышц-сгибателей, а также снижение подвижности межфаланговых суставов пальцев стопы, когда они фиксируются в согнутом состоянии — прим. «Ленты.ру»).

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Кроме того, по словам хирурга, узкие туфли на каблуках сжимают сустав в районе большого пальца, и у пациента развивается такое заболевание, как вальгусная деформация первого пальца стопы. Клинке также отметил, что если каблук в 2,5 сантиметра оказывает на 22 процента больше давления на подушечки стопы, чем обувь на плоской подошве, то ношение каблуков в семь сантиметров увеличивает его до 75 процентов.

В сентябре 2021 года аналитики сервиса Freestylo выяснили, что москвички отказались от туфель на каблуках. Специалисты проанализировали спрос на предметы офисного гардероба с 2020 по 2021 годы среди покупательниц из Москвы возрастом от 25 до 45 лет. Оказалось, что чаще всего они приобретают лоферы, кроссовки и ботинки — 17, 14 и 12 процентов соответственно. При этом обувь на каблуке предпочитают всего 14 процентов женщин.

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Дина Васильева
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