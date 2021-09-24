Москвички отказались от каблуков

Аналитики сервиса по подбору и доставке образов от стилистов Freestylo выяснили, что москвички отказались от туфель на каблуках. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 сентября.

Специалисты проанализировали спрос на предметы офисного гардероба с 2020 по 2021 год среди покупательниц из Москвы возрастом от 25 до 45 лет. Оказалось, что чаще всего они приобретают лоферы, кроссовки и ботинки — 17, 14 и 12 процентов соответственно. При этом обувь на каблуке предпочитают всего 14 процентов женщин.

Помимо этого, работники Freestylo отмечают, что большинство жительниц столицы, которые приняли участие в исследовании, выбирают в качестве деловой одежды футболки (12,5 процента), брюки (11,6 процента) или джинсы (9,1 процента). На втором месте по популярности расположились платья-миди — их покупают 12,1 процента москвичек.

«Пандемия сделала тренд на комфортную одежду для офиса очень популярным. Представление о том, как должна выглядеть деловая женщина, меняется: на место традиционным строгим костюмам и шпилькам приходят джинсы с объемным жакетом и кроссовками и удобные платья» — подчеркнула исполнительный директор компании Анастасия Таамазян.

В сентябре блогерша christyclips раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Выяснилось, что для избавления от проблемы она распыляет на ступни обезболивающий спрей с лидокаином и анестетиком местного действия. По словам американки, это средство притупляет боль.