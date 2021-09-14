Женщина показала способ ходить в туфлях на каблуках без боли

Блогерша показала простой способ предотвратить боль в ногах, которая появляется от обуви на каблуках. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Мишель (Michelle) объяснила, что избавиться от болезненных ощущений можно, соединив и обмотав скотчем средний и безымянный пальцы на ногах. «Я не носила туфли уже около 19 месяцев. Неделю назад мне нужно было пойти на свадьбу, поэтому, наконец, настало их время. Я попробовала этот лайфхак, и он действительно избавляет от боли в пальцах! Могу честно сказать, что буду регулярно пользоваться этим методом!» — заверила она.

Ролик стал вирусным и набрал более 250 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили Мишель за лайфхак в комментариях под постом. «Спасибо большое! Я определенно попробую этот способ!», «Я ненавижу носить каблуки! В следующий раз, когда мне придется их надеть, я точно попробую этот метод», «Я только что спросила своего шурина-ортопеда об этом лайфхаке, и он подтвердил, что это работает!» — писали юзеры.

В сентябре блогерша christyclips раскрыла еще один способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Выяснилось, что для избавления от проблемы она распыляет на ступни обезболивающий спрей с лидокаином и анестетиком местного действия. По словам американки, это средство притупляет боль.