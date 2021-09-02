Девушка раскрыла новый способ ходить в туфлях на каблуках без боли

Жительница США раскрыла способ предотвратить боль в ногах, которая появляется от ношения обуви на каблуках, и вызвала споры в соцсетях. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом christyclips опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как ей удается ходить в обуви с неудобной колодкой больше шести часов. Выяснилось, что для избавления от проблемы она распыляет на ступни обезболивающий спрей с лидокаином и анестетиком местного действия. По словам американки, это средство притупляет боль.

Публикация девушки стала вирусной и набрала больше 10 миллионов просмотров и 500 тысяч лайков. Одни юзеры поблагодарили автора ролика за предложенный лайфхак. «Честно говоря, упаковка такого средства должна идти в комплекте с каждой парой лабутенов», «Мне нужно попробовать это. Я устала вести себя на каблуках, как чемпионка», «Теперь я буду хранить лидокаин на офисном столе», — писали они.

В то же время другие комментаторы сочли данный метод опасным. «По сути, этим спреем вы подавляете предупреждающие знаки организма о том, что наносите себе ущерб. Я бы не стала делать это регулярно», «Категорическое нет. Как человек, который работает в больнице, я уверяю: боль от этого не закончится», «Это вредно для здоровья», — негодовали пользователи.

В августе блогерша joburtonread раскрыла другой способ ходить в туфлях на каблуках без боли. Для этого она прикрепляет к внутренней части обуви на высоком каблуке гигиеническую прокладку, которая, по ее словам, предотвращает появление мозолей и отеков.

