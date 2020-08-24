Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным

Модная блогерша Хадиа Галеб (Hadia Ghaleb) из Дубая показала несколько простых способов, как сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным в домашних условиях. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

В частности, девушка порекомендовала нанести на подошвы обуви сухой шампунь. По ее словам, средство поможет устранить скольжение стоп внутри туфель, а также появление неприятного запаха при потоотделении.

Затем на кадрах Галеб натирает внешнюю подошву своих босоножек пилочкой для ногтей в месте, где размещаются подушечки стоп. Блогерша поясняет, что этот метод поможет сделать обувь менее скользкой и более устойчивой во время танцев.

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Чтобы избавиться от мозолей, Галеб посоветовала нанести на ноги вазелин в тех местах, где натирают туфли. «Просто обильно помажьте ту область, которая причиняет вам боль — туфли сразу же "сядут" намного удобнее», — говорится в материале.

В июне 2019 года французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен объяснил, почему российские женщины любят ходить в обуви на каблуках. «Высокие каблуки становятся инструментом уверенности в себе. Для некоторых людей — инструментом силы», — высказался модельер. Кроме того, он отметил, что российские женщины выглядят красиво благодаря осанке и тому, что умеют правильно ходить на высоких каблуках.