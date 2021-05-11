Эксперт раскрыл способ Кейт Миддлтон избежать боли после целого дня на каблуках

Британский эксперт по королевскому этикету Мика Мейер (Myka Meier) раскрыла способ герцогини Кембриджской избежать боли в ногах после целого дня в туфлях на каблуках. Соответствующей информацией она поделилась с The Sun.

По словам Мейер, Кейт Миддлтон носит специальные колготки из прозрачной синтетической ткани, на подошву которых нанесены гелевые полоски. Указанная деталь обеспечивает прочное сцепление стоп с внутренними стельками обуви и значительно снижает скольжение.

«Вы никогда не увидите женщину из королевской семьи без телесных колготок. Я бы сказала, это самое жесткое правило протокола», — прокомментировала Мейер.

Уточняется, что супруга принца Уильяма предпочитает колготки марки John Lewis стоимостью шесть фунтов стерлингов (около 600 рублей), а также пользуется кожаными стельками производителя Alice Bow за 16,95 фунтов стерлингов (1700 рублей).

В марте Мика Мейер назвала способ герцогини Кембриджской Кэтрин скрыть нижнее белье под одеждой. Она заявила, что Миддлтон предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета.