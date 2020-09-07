Эксперт раскрыл секретную позу Кейт Миддлтон для избежания неловкости на публике

Эксперт по этикету раскрыла секретный прием, который применяет Кейт Миддлтон для избежания неловкости на мероприятиях. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, по словам Мики Майер (Myka Meier), для появления на публике герцогиня Кембриджская Кэтрин часто подбирает к нарядам небольшую сумку или клатч и держит аксессуар двумя руками. «Это обычная поза Кейт: она держит клатч и разговаривает с другими. Когда вы идете, убедитесь, что ваши плечи отведены назад, а клатч находится перед вами», — объяснила она.

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Поза Cambridge Carry идеально подходит для людей, которые никогда не знают, что делать со своими конечностями. Майер отметила, что лучше всего ее выполнять двумя руками: если придерживать аксессуар только одной, вторая будет выглядеть напряженной. Кисти должны располагаться рядом, а пальцы следует направить вниз.

В июле был раскрыт секрет Кейт Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода. Отмечается, что жена принца Уильяма не носит чересчур открытые босоножки, массивные аксессуары и объемные сумки. Кроме того, иногда она меняет некоторые детали вещей, чтобы они соответствовали нормам протокола.