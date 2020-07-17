Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода

Журналисты Daily Mail раскрыли секреты, которыми пользуется герцогиня Кембриджская Кэтрин, чтобы не нарушать королевский этикет неподобающей одеждой и не выглядеть старше своих лет. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что жена принца Уильяма не носит чересчур открытые босоножки, массивные аксессуары и объемные сумки. Кроме того, она периодически меняет некоторые детали вещей, чтобы они соответствовали нормам протокола. Так, например, она встретилась с британскими семьями в платье британской марки Emilia Wickstead, широкие рукава которого были перешиты в облегающие.

По словам дизайнера Скотта Хеншэлла (Scott Henshall), Миддлтон следует рекомендациям дизайнеров, однако прибегает к некоторым приемам, чтобы соответствовать моде и не выглядеть старомодно. «Одежда, которая соответствует всем королевским правилам может визуально сделать ее старше, поэтому она следит за модной повесткой», — объяснил специалист.

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В качестве примера модельер привел несколько публичных выходов Миддлтон. Так, например, она вышла в свет в зеленом платье Dolce & Gabbana и бежевых туфлях на каблуках, вместо предложенных дизайнером леопардовых босоножек. Таким же приемом герцогиня воспользовалась, заменив широкие сапоги, в которых модель рекламировала платье Zara, на черные лодочки.

Кроме того, на одном из мероприятий ее запечатлели в твидовом наряде Erdem с разрезом в области живота, однако оголенная часть была скрыта с помощью атласного ремня винного цвета. Кроме того, Миддлтон всегда застегивает наряды на все пуговицы, чтобы скрыть зону декольте.

В июле 2019 года Меган Маркл нарушила правила этикета, появившись на теннисном турнире Уимблдон в джинсах. Выяснилось, что жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальные правила дресс-код. Несмотря на правила, она проигнорировала протокол и пришла в зауженных джинсах.