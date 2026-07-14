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19:27, 14 июля 2026Путешествия

Пассажиры самолета назвали пилота трусом после двойного изменения маршрута

DS: Пассажиры Ryanair устроили бунт в самолете после двойного изменения маршрута
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Трехчасовой перелет из Великобритании в Албанию в самолете авиакомпании Ryanair увеличился до 12 часов полета из-за двойного изменения маршрута — пилот решил не рисковать и облететь грозу в Европе. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Инцидент произошел на рейсе из Лондона в Тирану. Из-за шторма пилоты направили лайнер в Италию и вызвали недовольство со стороны пассажиров, часть из которых отмечала мальчишник и выпивала на борту. «Примерно за десять минут до посадки пилот сказал: "Кстати, мы не смогли приземлиться в Албании, теперь мы в Бриндизи, в Италии"», — сказал пассажир рейса.

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Путешественникам пришлось два часа провести на взлетной полосе, затем воздушное судно вновь отправилось в пункт назначения. Однако непогода вынудила пилотов вновь изменить маршрут и сесть в Салониках, Греция. После этого голодные, пьяные и разъяренные пассажиры устроили бунт и начали стучать в двери кабины пилотов. «Все сошли с ума: люди кричали, назвали пилота трусом, просили его выйти, чтобы он встретил их лицом к лицу как мужчина», — добавил очевидец.

В Греции из салона вывели 12 пассажиров. Путешествие продолжилось, однако некоторые мужчины начали вести себя неподобающим образом — один бродил из стороны в сторону до тех пор, пока стюардесса силой не усадила его в кресло; другого голого по пояс мужчину вырвало на себя. Наконец в 05:00 по местному времени с задержкой в девять часов самолет сел в Тиране. «Мы были совершенно измотаны и обессилены», — заключил пассажир, отметив, что авиакомпания всем прислала отказ в предоставлении компенсации за перелет.

Ранее пьяные пассажиры подрались с сотрудниками аэропорта и попали на видео. Инцидент произошел в международной авиагавани Мехико.

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