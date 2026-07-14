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19:27, 14 июля 2026Экономика

Трамп разъяснил условия прохода судов через Ормузский пролив

Трамп: Ормузский пролив закрыт только для иранских судов и танкеров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для всех судов, кроме иранских. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Проход через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию закрыт для иранских судов из-за нападений Тегерана на иностранные танкеры. Остальные суда по-прежнему могут беспрепятственно следовать через Ормузский пролив, разъяснил Трамп.

Глава Белого дома также заявил о полной блокаде судов, следующих в иранские порты и из них. Запрет также коснется транспортных средств, перевозящих грузы для ближневосточного государства. «Ормузский пролив открыт для движения всех судов, за исключением Ирана», — резюмировал он.

Ранее Трамп объявил о введении 20-процентных пошлин за проход иностранных судов через Ормузский пролив. Мера, по его словам, продиктована растущими тратами США на обеспечение безопасности в регионе. При этом ужесточение правил прохода не затронет суда, принадлежащие компаниям из стран Персидского залива. Эти государства взамен должны будут заключить инвестиционные соглашения с США, заключил он.

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