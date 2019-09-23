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Стилист раскритиковал платье Меган Маркл и был обруган

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Принц Гарри и Меган Маркл

Звездный стилист и дизайнер Лукас Армитаж (Lucas Armitage) назвал модный выбор герцогини Сассекской шокирующим и был обруган пользователями соцсетей. Об этом сообщает The Sun.

В пятницу, 20 сентября, Меган Маркл прибыла в Рим на свадьбу к своей подруге, модельерше Мише Нону, в черном пышном платье Valentino, сшитом из тюлевой ткани. Стоимость такого наряда составляет 13,5 тысячи долларов (около 865 тысяч рублей). Во время мероприятия герцогиню сопровождал ее супруг принц Гарри.

Лукас Армитаж счел платье не самым подходящим вариантом для торжества. «На свадьбах гости обычно избегают черного цвета и выбирают оттенок, который лучше бы сочетался с белым. Как мы знаем, Меган не из тех, кто всегда следует правилам этикета, но видеть такое даже на ней — настоящий шок», — высказался эксперт.

Поклонники герцогини не согласились с мнением Армитажа. «Мне казалось, что герцогиня Сассекская отлично выглядела в черном платье Valentino на свадьбе Миши Нону. Но Лукас Армитаж... раскритиковал ее за это. А ведь объективно говоря, Карли Клосс и Нэнси Шевелл были также одеты в черное», — написал один из них в Twitter. «Он сам шокирует тем, что так плох в своей профессии, раз считает черный цвет на свадьбе шокирующим. Оно выглядело элегантно. Это вечернее, официальное мероприятие», — поддержала другая комментаторша. «Меган выглядела более чем уместно в черном. Может, этого стилиста просто не приглашают на особые мероприятия», — съязвила третья пользовательница соцсети.

В июле Меган Маркл нарушила правила этикета, появившись на Уимблдоне в джинсах — тогда организаторы турнира прозвали ее ночным кошмаром. Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальные правила дресс-кода. Однако герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы, черный топ, белый пиджак оверсайз и туфли-лодочки.

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