В США сообщили о «секретном» оружии России для спецоперации на Украине

19Fortyfive: Россия может использовать дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами

Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море. О «секретном» оружии российской стороны сообщил обозреватель Блейк Стилуэлл в своей статье для 19Fortyfive.

Журналист, ссылаясь на данные Военно-морского института США, подчеркнул, что специально обученные животные с успехом используются для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

По его словам, не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань является сложной задачей, которая требует постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. «Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?» — написал он.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани категорически отверг обвинения со стороны западных государств в передаче России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. «Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения «Б» резолюции 2231», — подчеркнул он.

