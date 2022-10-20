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10:19, 20 октября 2022Мир

Китай переманил девять союзников Тайваня

МИД КНР: Пекин смог переманить девять дипломатических союзников Тайваня

Фото: Xie Huanchi / Globallookpress.com

Китай за последние 10 лет смог дипломатически привлечь на свою сторону девять стран, которые до этого были союзниками Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, пишет РИА Новости.

«Сталкиваясь с внешним сдерживанием, давлением и необоснованным вмешательством мы развернули непримиримую, решительную и мощную борьбу, последовательно забрав девять стран, у которых были так называемые "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, а приверженность международного сообщества модели "одного Китая" стала более прочной», — отметил китайский министр, рассказывая о достижениях китайской дипломатии.

По его словам, Китай смог «эффективно остановить вмешательство внешних сил в дела Гонконга и последовательно разгромил антикитайские силы», тем самым отстояв государственные интересы.

Чжаосюй также добавил, что количество стран, которые установили дипломатические отношения с Китаем, выросло с 172 до 181.

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Татьяна Антоненко
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