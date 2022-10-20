Китай переманил девять союзников Тайваня

МИД КНР: Пекин смог переманить девять дипломатических союзников Тайваня

Китай за последние 10 лет смог дипломатически привлечь на свою сторону девять стран, которые до этого были союзниками Тайваня. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, пишет РИА Новости.

«Сталкиваясь с внешним сдерживанием, давлением и необоснованным вмешательством мы развернули непримиримую, решительную и мощную борьбу, последовательно забрав девять стран, у которых были так называемые "дипломатические отношения" с тайваньской администрацией, а приверженность международного сообщества модели "одного Китая" стала более прочной», — отметил китайский министр, рассказывая о достижениях китайской дипломатии.

По его словам, Китай смог «эффективно остановить вмешательство внешних сил в дела Гонконга и последовательно разгромил антикитайские силы», тем самым отстояв государственные интересы.

Чжаосюй также добавил, что количество стран, которые установили дипломатические отношения с Китаем, выросло с 172 до 181.

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