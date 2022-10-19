В Великобритании рассказали о попытках Китая вербовать британских летчиков

В Британии рассказали о попытках КНР вербовать летчиков Королевства для обучения своих ВВС

Китай вербует летчиков Великобритании для обучения своих Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

Правительство Соединенного Королевства уже предпринимает шаги, чтобы остановить попытки КНР завербовать действующих и бывших британских военных летчиков для обучения военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По словам министра вооруженных сил Джеймса Хиппи, вербовка вызывает озабоченность в Министерстве обороны уже несколько лет, и британская контрразведка внимательно следит за этим. «Китай — это конкурент, который угрожает интересам Великобритании во многих местах по всему миру. Он также является важным торговым партнером», — отметил он.

Хиппи рассказал, что власти обратились к британским военным, участвовавшим в тренировках, и потребовали прекратить их. Правительство намерено ввести новый закон, согласно которому граждане, получившие предупреждение, обязаны немедленно завершить подготовку.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании намерено заменить китайские институты Конфуция учителями из Тайваня на фоне ухудшения отношений с КНР. На сегодняшний день в Британии работают 30 филиалов института Конфуция, невзирая на многолетние разногласия между странами. Однако отношение британского премьер-министр Лиз Трасс к Пекину продолжает обостряться, из-за чего проект изучения и преподавания языка Конфуция находится под пристальным вниманием.

В августе Трасс пообещала своим сторонникам объявить Китай угрозой безопасности Великобритании, если ее изберут на должность премьер-министра королевства. Отмечалось, что тогда Китай был определен как «самый значимый геополитический фактор для британских интересов».