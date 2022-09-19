В Британии захотели заменить китайские институты учителями из Тайваня

The Guardian: в Великобритании намерены заменить китайские институты учителями из Тайваня

Правительство Великобритании намерено заменить китайские институты Конфуция учителями из Тайваня на фоне ухудшения отношений с КНР. Об этом пишет издание The Guardian.

Как отмечается в материале, на сегодняшний день в Британии работают 30 филиалов института Конфуция, невзирая на многолетние разногласия между странами. Образовательные учреждения обучают британцев китайскому языку, культуре и деловому этикету. Авторы материала утверждают, что до недавнего времени консервативное правительство страны положительно относилось к поддерживаемой Пекином программе.

Однако отношение британского премьер-министр Лиз Трасс к Пекину продолжает обостряться, из-за чего проект изучения и преподавания языка Конфуция находится под пристальным вниманием, говорится в публикации. Заменить его намерены альтернативными образовательными программами с участием тайваньских преподавателей. В издании сообщили, что переговоры уже ведутся.

В августе Трасс пообещала своим сторонникам объявить Китай угрозой безопасности Великобритании, если ее изберут на должность премьер-министра королевства. Отмечалось, что тогда Китай был определен как «самый значимый геополитический фактор для британских интересов».