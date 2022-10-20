Россиян предостерегли от фотосъемок в охваченной протестами мусульманской стране

Посольство России предостерегло россиян от фотосъемок в Иране из-за протестов в стране

Находящихся в Иране российских туристов предостерегли от проведения фото- и видеосъемок на улицах крупных городов мусульманской страны на фоне продолжающихся там беспорядков. Такую рекомендацию дало посольство России в Тегеране, передает РИА Новости.

В диппредставительстве сообщили, что иногда при фотографировании достопримечательностей Ирана в кадры российских путешественников попадали сотрудники местной полиции. «Это вызывало вопросы с их стороны, но разъяснениями россиян инциденты исчерпывались», — заявили дипломаты.

Поэтому в российском посольстве в Тегеране призвали отечественных туристов обратить внимание на официальный запрет на видео- и фотосъемки в некоторых публичных местах и крупных населенных пунктах охваченной протестными акциями республики.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного» хиджаба. Возмущение жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем.