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14:51, 20 октября 2022Россия

В российском регионе годовалая девочка съела пластилин и умерла

В Красноярском крае годовалая девочка во время игры съела пластилин и умерла

Фото: Екатерина Якель / «Lenta.ru»

В Красноярском крае годовалая девочка играла пластилином, съела его и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Как стало известно авторам поста, ребенок проживал вместе с матерью в селе Карабула. После ухудшения самочувствия девочку госпитализировали в Богучанскую центральную больницу. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление. Позже пострадавшую перевезли в региональный перинатальный центр в Красноярске, где ребенок скончался.

Региональный Следственный комитет подтвердил на своем сайте факт смерти ребенка. По данным ведомства, девочка поступила в больницу с жалобами на рвоту и слабость. 18 октября она скончалась, несмотря на попытку врачей провести реанимацию.

Точную причину отравления ребенка определит назначенная следователями экспертиза. Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в деревне Таганай в Новосибирской области восьмилетняя девочка умерла, предположительно, после того, как съела шоколадку, которой ее угостил отец. На следующий день у ребенка поднялась температура, появилась боль в голове и горле. Второклассница скончалась до приезда врачей.

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Константин Лысяков
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