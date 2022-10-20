В Запорожье задержали сообщавшую ВСУ позиции бойцов из Чечни группу

Глава Чечни Кадыров сообщил о задержании сообщавшей ВСУ позиции бойцов из Чечни группы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, передававшая ВСУ данные о позициях бойцов из Чечни, задержана в Запорожье. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Вычислили и задержали сотрудники 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ под руководством Магомеда "Молния" Тушаева», — сказал Кадыров, добавив, что они передавали данные путем фото- и видеофиксации.

По словам Кадырова, группа была завербована под угрозой смерти и по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск. «Свою вину эти юнцы осознают и просят прощения. Но наказание надо будет понести», — добавил он.

Ранее глава Чечни рассказал, что его сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских военных и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским бойцам.