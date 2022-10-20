Потомок Кеннеди рассказал об участии в боях на стороне Украины

Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди Коннор был наемником на Украине

Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди и внук бывшего сенатора США Роберта Кеннеди 28-летний Коннор рассказал, что принимал участие в боях на Украине на стороне Киева в качестве наемника. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло на Украине за последний год», — написал Кеннеди в соцсети и добавил, что записался в ряды бойцов Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, он не раскрывал окружающим своего имени, чтобы не волновать семью и не менять к себе отношение сослуживцев.

«Когда я поступал, у меня не было военного опыта и я не был хорошим стрелком, но я мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я также был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт», — рассказал потомок бывшего американского лидера.

Он также сообщил, что пробыл на Украине недолго, однако ему «понравилось быть солдатом больше, чем ожидал».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в боевых действиях на территории Украины принимают участие порядка семи тысяч иностранных наемников. Дипломат уточнила, что всего в стране замечены наемники из 63 государств. Они приехали как из европейских стран, например, из Польши, Британии и Румынии, так и из Соединенных Штатов, Канады и Грузии.