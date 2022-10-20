Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 20 октября 2022Мир

Потомок Кеннеди рассказал об участии в боях на стороне Украины

Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди Коннор был наемником на Украине
Коннор Кеннеди

Коннор Кеннеди. Фото: @jconorkennedy

Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди и внук бывшего сенатора США Роберта Кеннеди 28-летний Коннор рассказал, что принимал участие в боях на Украине на стороне Киева в качестве наемника. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло на Украине за последний год», — написал Кеннеди в соцсети и добавил, что записался в ряды бойцов Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, он не раскрывал окружающим своего имени, чтобы не волновать семью и не менять к себе отношение сослуживцев.

«Когда я поступал, у меня не было военного опыта и я не был хорошим стрелком, но я мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я также был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт», — рассказал потомок бывшего американского лидера.

Он также сообщил, что пробыл на Украине недолго, однако ему «понравилось быть солдатом больше, чем ожидал».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в боевых действиях на территории Украины принимают участие порядка семи тысяч иностранных наемников. Дипломат уточнила, что всего в стране замечены наемники из 63 государств. Они приехали как из европейских стран, например, из Польши, Британии и Румынии, так и из Соединенных Штатов, Канады и Грузии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Трасс подтвердила свою отставку с поста премьер-министра Великобритании
Пять сотрудников МЧС ЛНР погибли при обстреле поселка Червоный Прапор
Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
Звезда «Аншлага» прокомментировала идею отменить новогоднее шоу «Голубой огонек»
Российским миллиардерам под санкциями разрешили заплатить за суперъяхты в Европе
«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах
Турция снизила ставку на фоне рекордной инфляции
Фермер покончил с собой из-за неудачной пересадки волос
Россиянам предложили провести час в могиле для борьбы с выгоранием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.