В Кремле высказались о будущем России

Представитель Путина Песков заявил, что Россия будет развиваться несмотря на тяжелое время

Несмотря на тяжелое время, Россия развивается и будет развиваться впредь. Так о будущем России высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путину Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, мир не ограничивается коллективным Западом, и вакуума в экономическом сотрудничестве Москвы с другими странами не образуется.

«Целый ряд других стран (помимо западных), наоборот, больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом», — заявил он.

Ранее президент заявлял, что не видит резкого спада ВВП страны. По мнению Путина, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, утверждает он.