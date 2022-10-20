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23:59, 20 октября 2022Мир

Экс-разведчица назвала Байдену причины остановить кризис на Украине

Fox News: экс-разведчица США Коффлер назвала пять причин остановить эскалацию на Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что президенту страны Джо Байдену следует создать план деэскалации кризиса на Украине. Об этом она написала в колонке для Fox News.

Коффлер назвала пять причин, почему сейчас следует остановить эскалацию на Украине. По ее мнению, необходимо это сделать для снижения напряженности в российско-американских отношениях.

«Сейчас мы находимся в спирали эскалации в отношениях с Россией, рискуя втянуть нашу страну в конфликт между Россией и НАТО», — подчеркнула экс-разведчица.

Специалист напомнила, что противостояние стран длилось десятилетиями. Этот конфликт подталкивает Вашингтон «преподать урок [президенту России Владимиру] Путину» вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию. Коффлер посчитала ошибкой претензии Байдена в адрес российского коллеги, которого он назвал «военным преступником», поскольку это привело к эскалации конфликта.

Коффлер также допустила форс-мажорную ситуацию, которая повлечет за собой серьезные последствия. В качестве примера она привела происшествие с корейским авиалайнером, который сбили в 1983 году над Сахалином из-за того, что он нарушил воздушное пространство и не соблюдал инструкции.

Офицер в разведке добавила, что ядерные военные учения НАТО проводят «в разгар активного конфликта на фоне самого глубокого кризиса за всю историю российско-американских отношений». Поэтому она призвала американского президента избежать «ядерного Армагеддона» и начать переговоры между Москвой и Киевом.

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Марина Совина
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