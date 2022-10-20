Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, каким способом возможно урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Маск назвал сценарий решения конфликта на Украине и подчеркнул, что он опирается на ситуацию с Крымом. «Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — подчеркнул он. При этом бизнесмен допустил новые жертвы и разрушения до момента заключения соглашения.

Слова предпринимателя стала ответом на пост другого пользователя социальной сети, который указал три сценария завершения украинского кризиса. Среди них «вечная война», «ядерная война» и компромисс, когда США сообщают Украине, что Крым ей не принадлежит.

Ранее Маск допустил, что потеря Россией Крыма приведет к использованию ядерного оружия и началу третьей мировой войны. Он сравнил утрату российской стороной полуострова с отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.

