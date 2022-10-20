Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 20 октября 2022Мир

Маск назвал сценарий решения конфликта на Украине

Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, каким способом возможно урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Маск назвал сценарий решения конфликта на Украине и подчеркнул, что он опирается на ситуацию с Крымом. «Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — подчеркнул он. При этом бизнесмен допустил новые жертвы и разрушения до момента заключения соглашения.

Слова предпринимателя стала ответом на пост другого пользователя социальной сети, который указал три сценария завершения украинского кризиса. Среди них «вечная война», «ядерная война» и компромисс, когда США сообщают Украине, что Крым ей не принадлежит.

Ранее Маск допустил, что потеря Россией Крыма приведет к использованию ядерного оружия и началу третьей мировой войны. Он сравнил утрату российской стороной полуострова с отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии
Вучич заявил о попытке помешать Западу сделать Россию виновной во всем
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
Байден растерялся на выступлении и не нашел выход со сцены
Маск назвал сценарий решения конфликта на Украине
Российский посол обвинил США в переходе всех красных линий
Стала известна причина скорого ухода канадского хоккеиста из клуба КХЛ
Французскую журналистку отключили от эфира после слов о Херсоне
Иран назвал цель санкций США и Евросоюза
США оценили коммуникацию с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.