Илон Маск сравнил потерю Россией Крыма с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора

Илон Маск заявил, что потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия

Потеря Россией Крыма станет причиной применения ядерного оружия и начала третье мировой войны. Об этом в Twitter заявил американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. (...) Но эй, посмотрите на светлую сторону! По крайней мере в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи», — написал предприниматель.

Маск сравнил потерю российской стороной полуострова с отказом США от Гавайев и Перл-Харбора. «Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть. Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно-морская база», — отметил миллиардер.

Магнат назвал крайне опасными дураками людей, которые считают ядерную войну невозможной. «Если России грозит уничтожение ее армии и полное поражение от НАТО, она применит ядерное оружие, тогда НАТО ответит ядерным оружием и цивилизации придет конец», — заключил Маск.

Ранее американский миллиардер пожаловался на безуспешные попытки деэскалации ситуации на Украине. «Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу», — ответил он на сообщение предпринимателя Кима Доткома. Тот выразил разочарование тем, что миллиардер решил продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине.