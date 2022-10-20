Съемки фильма «Ржавчина» возобновят после гибели оператора
Производство фильма «Ржавчина», во время съемок которого была убита оператор Галина Хатчинс, возобновится зимой. Об этом сообщает Variety.
Известно, что съемки не будут проходить в прежнем месте — Нью-Мексико. В штате продолжается расследование и судебные разбирательства по факту гибели оператора.
Как уточнил представитель студии, в качестве одного из возможного места съемок рассматривается Калифорния.
5 октября продюсерская компания объявила о мировом соглашении с Мэтью Хатчинсом, вдовцом убитой оператора. Как отмечается в соглашении, производство фильма может возобновиться после 15-месячного перерыва. Хатчинс заявил, что продолжение работы над картиной будет возможностью «отдать дань уважения последней работе Галины».
Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.
Ранее сообщалось о том, что Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина».