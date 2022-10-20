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13:31, 20 октября 2022Культура

Съемки фильма «Ржавчина» возобновят после гибели оператора

Съемки фильма «Ржавчина» возобновят в США после гибели оператора Галины Хатчинс

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Производство фильма «Ржавчина», во время съемок которого была убита оператор Галина Хатчинс, возобновится зимой. Об этом сообщает Variety.

Известно, что съемки не будут проходить в прежнем месте — Нью-Мексико. В штате продолжается расследование и судебные разбирательства по факту гибели оператора.

Как уточнил представитель студии, в качестве одного из возможного места съемок рассматривается Калифорния.

5 октября продюсерская компания объявила о мировом соглашении с Мэтью Хатчинсом, вдовцом убитой оператора. Как отмечается в соглашении, производство фильма может возобновиться после 15-месячного перерыва. Хатчинс заявил, что продолжение работы над картиной будет возможностью «отдать дань уважения последней работе Галины».

Инцидент произошел в октябре 2021 года. В ходе съемок вестерна «Ржавчина» актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего была убита оператор, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

Ранее сообщалось о том, что Болдуин продолжит работать над фильмом «Ржавчина».

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Дениза Мацаева
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