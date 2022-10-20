Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:06, 20 октября 2022Россия

Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне

Путин и Шойгу проверили ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщает агентство, президент посетил этот российский регион вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент и глава оборонного ведомства провели инспекцию занятий по огневой подготовке и тактике. Также Путин понаблюдал за тем, как мобилизованные преодолевают полосу препятствий.

Корреспондент агентства добавил, что глава государства заслушал доклад Шойгу о боевом слаживании российских военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что первичная подготовка мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции занимает до 10 дней. По словам главы государства, после первичной подготовки мобилизованные в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где также проходят занятия, длящиеся от 5 до 15 дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне
Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьера
Появились детали ситуации с отказом везти травмированного хоккеиста в больницу
Volkswagen допустил продажу активов в России
Люся Чеботина вышла в свет в оголяющих тело брюках и вызвала споры в сети
Убившие дальнобойщика россияне обвинили в преступлении друг друга
В Баку отказались принимать отчеты миссии ОБСЕ
Мобилизованные россияне потратят 600 патронов и пять гранат во время подготовки
В Ленинградской области сошла «мусорная лавина»
Девушка заказала доставку еды и едва не лишилась жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.