Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне

Путин и Шойгу проверили ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщает агентство, президент посетил этот российский регион вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент и глава оборонного ведомства провели инспекцию занятий по огневой подготовке и тактике. Также Путин понаблюдал за тем, как мобилизованные преодолевают полосу препятствий.

Корреспондент агентства добавил, что глава государства заслушал доклад Шойгу о боевом слаживании российских военнослужащих.

Ранее Путин заявил, что первичная подготовка мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции занимает до 10 дней. По словам главы государства, после первичной подготовки мобилизованные в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где также проходят занятия, длящиеся от 5 до 15 дней.