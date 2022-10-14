Путин объяснил порядок отправки мобилизованных в зону СВО

Президент Путин заявил, что первичная подготовка мобилизованных занимает до 10 дней

Первичная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации граждан занимает до 10 дней. Об этом заявил президент России Владимир Путин, объясняя порядок отправки мобилизованных в зону специальной военной операции (СВО). Трансляция его выступления на пресс-конференции в Астане велась на платформе «Смотрим».

По словам главы государства, после первичной подготовки мобилизованные в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где также проходят занятия, длящиеся от 5 до 15 дней. «Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание», — объяснил Путин.

В рамках пресс-конференции президент также заявил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. По его словам, на данный момент мобилизованы 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. При этом в частях Вооруженных сил России сейчас находятся 33 тысячи призванных россиян.

Ранее Минобороны России разъяснило, что после прохождения боевого слаживания мобилизованные россияне будут привлечены к обороне и контролю занятых Россией территорий. В ведомстве рассказали, что предварительно призывники проходят боевое слаживание, на котором изучают военную технику и оружие.