Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян

Минобороны России: после слаживания мобилизованные приступят к обороне занятых территорий
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Мобилизованные граждане после слаживания приступят к задачам по контролю и обороне занятых Россией территорий. Об том заявили в Минобороны России, пишет ТАСС

В ведомстве объяснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне сейчас проходят боевое слаживание возле районов выполнения боевых задач. После этого укомплектованные подразделения приступят к выполнению задач «по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления».

В Минобороны уточнили, что после завершения индивидуальной подготовки мобилизованные продолжили занятия в составе взводов и рот. На боевом слаживании они получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие. Кроме того, они проходят огневую подготовку с использованием штатного вооружения, а также бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян на полигоне Балтийского флота. Призывники также изучают теорию по армейской тактической стрельбе. В ведомстве объяснили, что это позволит повысить боевую подготовку запасников и придаст уверенности на поле боя.

27 сентября министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию. Он посетил практические занятия на полигонах Западного военного округа.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян
Джордж Клуни рассказал об «ужасной» ошибке в воспитании детей
Москвичам спрогнозировали дождливые выходные
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
Фьюри сообщил о продолжении переговоров по бою с Джошуа
Открыт новый вид древнейших челюстных рыб
В России резко увеличилось количество одного типа квартир
Отдыхавшая в Турции туристка поехала на экскурсию и осталась парализована
Евросоюз захотел оставить российских силовиков без электрошокеров
В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки сотен людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.