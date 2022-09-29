Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян

Минобороны России: после слаживания мобилизованные приступят к обороне занятых территорий

Мобилизованные граждане после слаживания приступят к задачам по контролю и обороне занятых Россией территорий. Об том заявили в Минобороны России, пишет ТАСС

В ведомстве объяснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне сейчас проходят боевое слаживание возле районов выполнения боевых задач. После этого укомплектованные подразделения приступят к выполнению задач «по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления».

В Минобороны уточнили, что после завершения индивидуальной подготовки мобилизованные продолжили занятия в составе взводов и рот. На боевом слаживании они получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие. Кроме того, они проходят огневую подготовку с использованием штатного вооружения, а также бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян на полигоне Балтийского флота. Призывники также изучают теорию по армейской тактической стрельбе. В ведомстве объяснили, что это позволит повысить боевую подготовку запасников и придаст уверенности на поле боя.

27 сентября министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию. Он посетил практические занятия на полигонах Западного военного округа.