Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных россиян

Минобороны опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

Минобороны показало кадры боевой подготовки призванных в рамках частичной мобилизации россиян на полигоне Балтийского флота. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Как рассказали в Минобороны, для мобилизованных россиян проводят комплекс занятий по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии. Все призванные мужчины выполняют нормативы по стрельбе, а также получают или совершенствуют навыки обращения со спецтехникой.

Кроме того, для россиян проводят теоретическую подготовку по армейской тактической стрельбе. В ведомстве объяснили, что это позволит повысить боевую подготовку запасников и придаст уверенности на поле боя.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию. Он посетил практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке на полигонах Западного военного округа.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в Донбасс.