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12:18, 20 октября 2022Бывший СССР

Отказавшийся от гражданства России миллиардер согласился на работу в Карабахе

Миллиардер из списка Forbes Варданян согласился стать госминистром Нагорного Карабаха

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян, отказавшийся от российского гражданства, согласился стать госминистром в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация вокруг Армении и Нагорного Карабаха вызывает озабоченность. «Я осознаю, что у меня больше нет времени на раздумья, равно как и нет иного пути, кроме как быть рядом с народом Арцаха (так в Армении называют Нагорный Карабах — прим. «Ленты.ру») и брать на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха», — написал он.

Варданян рассказал, что полтора месяца общался с жителями республики и общественными деятелями и убедился, что народ поддерживает его кандидатуру на пост госминистра. «В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха и тогда изложу наши стратегические цели и первоочередные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем», — заключил он.

В начале сентября сообщалось, что Варданян решил отказаться от российского гражданства ради Нагорного Карабаха. «Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — объяснил он.

В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в 1 миллиард долларов. Он является основателем и экс-владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог».

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Варвара Кошечкина
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