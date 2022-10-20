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03:41, 20 октября 2022Экономика

Юрист предупредил россиян об опасных банковских операциях

«Прайм»: юрист Соловьев заявил о более 30 операциях, которые вызовут подозрения у банка

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более 30 операций по снятию средств с банковской карты в день могут вызвать подозрения у банков. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев предупредил, что критерии «подозрительных» переводов прописаны в рекомендациях Банка России. По его словам, подозрительными операциями являются перевод более 10 получателям в день, более 30 операций по зачислению или списанию средств в день, операций с суммой от миллиона рублей в месяц или короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.

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Пристальней кредитные организации относятся и к юридическим лицам. Также, если в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10 процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период, физлицо также попадает под внимание кредитных организаций, заявил юрист.

«В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы», — резюмировал Соловьев.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за санкций Запада.

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Юлия Мискевич
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