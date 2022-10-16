У россиян в Гонконге начались сложности с банковскими операциями

SCMP: россияне в Гонконге начали сталкиваться с банковскими сложностями из-за санкций

Российские бизнесмены сталкиваются с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге из-за санкций Запада. Об этом пишет South China Morning Post.

По информации газеты, британско-гонконгская банковская группа HSBC разослала клиентам из России письмо, в котором сообщила, что приостанавливает розничные инвестиционные услуги для россиян из-за санкционной политики Европейского союза. В компании заверили, что приостановка не повлияет на личные счета клиентов.

11 октября Bloomberg писал, что российские компании, отрезанные от западного финансирования, начали искать способ обойти санкции. В частности, стало известно, что бизнесмены изучают Гонконг в качестве альтернативного варианта биржам в Нью-Йорке и Лондоне.

При этом Джон Ли, глава администрации города, ранее заявлял, что Гонконг соблюдает верховенство международного права и поддержит любые санкции, введенные ООН. «Гонконг — международный финансовый центр. И у нас есть правила и нормы, соответствующие международным стандартам», — сказал он. Значит ли это, что финансовые институты города будут в дальнейшем избегать работы с российскими подсанкционными компаниями, Ли не уточнил.