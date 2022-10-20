Турция снизила ставку на фоне рекордной инфляции

Турция снизила ставку до 10,5 процента на фоне рекордной инфляции и падения курса лиры

Центробанк Турции принял решение опустить ключевую ставку еще на 1,5 процентных пункта, до 10,5 процента, несмотря на рекордное падение национальной валюты и инфляцию. Об этом со ссылкой на сообщение регулятора пишет ТАСС.

Большинство аналитиков ожидали такого решения, поскольку на нем настаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, придерживающийся альтернативной экономической теории по поводу влияния параметра на рост цен и стабильность национальной экономики. Регулятор после неоднократной замены руководства не возражает главе государства.

С конца прошлого года турецкий ЦБ сохранял ставку на уровне 14 процентов, однако, несмотря на обещания президента, турецкая лира продолжила падать, а инфляция превысила 80 процентов. На этом фоне Эрдоган решил дополнительно смягчить денежно-кредитную политику — нынешнее снижение ключевой ставки стало уже вторым с начала осени.

По итогам политики руководства страны лира, в соответствии с прогнозами независимых специалистов, за год обесценилась на 25 процентов по отношению к доллару. Инфляция к началу октября достигала уже 83,45 процента.

Эрдоган полагает, что низкая ключевая ставка может сама по себе разогнать национальную экономику и нарастить выпуск за счет дешевого кредитования. В соответствии с общепринятой теорией, на производство оказывает влияние не только высокая стоимость кредитов, но и неконтролируемый рост цен, а попытка остановить их через производство чревата инфляционной спиралью.

