Табачный гигант сократил поставки сигарет в Россию

Philip Morris снизил поставки сигарет и деталей для электронных сигарет в Россию

В текущем году один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (бренды Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield) сократил поставки сигарет и устройств нагревания табака (HTU) в Россию на 6,9 процента по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В данный период табачный гигант поставил в страну 48,6 миллиарда товаров. По итогам третьего квартала года объем поставок сигарет снизился до 13,7 миллиарда штук, в то же время отгрузка деталей для электронных сигарет выросла до четырех миллиардов. При этом мировые поставки сигарет с начала года увеличились на 0,3 процента, до 467 миллиардов штук, устройства нагревания табака — на 10,9 процента, до 77 миллиардов.

Компания пока не отказалась поставлять продукцию в Россию, однако в конце июля заявляла о желании уйти с рынка. Сейчас производитель сигарет намерен создать в стране самодостаточную независимую организацию. Размер российских активов Philip Morris International оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

Российский табачные рынок уже покинул британский производитель Imperial Brands (бренды «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine), которые полностью избавился от бизнеса в стране. От поставок в Россию также отказался немецкий производитель Chapman, о чем стало известно 12 сентября.