Раскрыты новые собственники производителя сигарет Davidoff

Британский производитель табачных изделий Imperial Brands избавился от активов в России

У российских юрлиц британского производителя табачных изделий Imperial Brands (владеет брендами Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим») поменялись учредители. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Новыми собственниками бренда сигарет стали четыре россиянина, раскрыло издание. По 30 процентов принадлежат Александру Кобзеву и Константину Иванову, 28 процентов — у Сергея Бронецкого, оставшиеся 12 процентов — у Александра Наумова. Двое из них были связаны со структурами крупнейшего российского табачного дистрибьютора «Мегаполис».

Таким образом Imperial Brands избавился от активов в России. Производитель табачной продукции приостановил бизнес и производство в стране в начале марта. 28 апреля Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, сообщил, что думает уйти из страны.

Также производитель собрался сменить собственника своего российского подразделения. У компании в стране четыре завода и около четырех тысяч сотрудников.