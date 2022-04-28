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Крупнейший производитель сигарет собрался уйти из России

Крупнейший производитель сигарет Japan Tobacco рассматривает продажу российского бизнеса

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, думает уйти из страны, сказано на сайте компании. Также производитель собрался сменить собственника своего российского подразделения.

Еще в марте Japan Tobacco приостановил новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Компания продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности, отмечено в сообщении.

Россия — один из крупнейших рынков для JTI. У компании стране четыре завода и около четырех тысяч сотрудников. В портфель Japan Tobacco входят Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие. В марте Philip Morris International Inc. задумалась над возможным уходом с российского рынка.

Ранее сообщалось, что россияне массово перешли на нелегальные сигареты. Около 52 процента граждан признались, что рассматривают возможность такой покупки в скором времени.

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Платон Щукин
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