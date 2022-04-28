Крупнейший производитель сигарет собрался уйти из России
Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, думает уйти из страны, сказано на сайте компании. Также производитель собрался сменить собственника своего российского подразделения.
Еще в марте Japan Tobacco приостановил новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Компания продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности, отмечено в сообщении.
Россия — один из крупнейших рынков для JTI. У компании стране четыре завода и около четырех тысяч сотрудников. В портфель Japan Tobacco входят Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие. В марте Philip Morris International Inc. задумалась над возможным уходом с российского рынка.
Ранее сообщалось, что россияне массово перешли на нелегальные сигареты. Около 52 процента граждан признались, что рассматривают возможность такой покупки в скором времени.