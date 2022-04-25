Россияне массово перешли на нелегальные сигареты

Ipsos: в России в марте-апреле выросло число покупающих нелегальные сигареты

Число покупающих нелегальные сигареты россиян в марте-апреле выросло. О массовом переходе граждан на контрафактную табачную продукцию заявили специалисты компании Ipsos, проведя соответствующее исследование, передает РБК.

К участию в эксперименте на каждом этапе они привлекали по одной тысяче человек. Респондентами стали горожане в возрасте от 19 до 65 лет, курящие сигареты с фильтром, электронные сигареты или употребляющие устройства нагревания табака.

В рамках исследования учитывалась как нелегальная, то есть произведенная на официальном предприятии, но не поступающая в продажу в России, так и контрафактная продукция.

В период с 17 по 21 марта о приобретении нелегальных сигарет в последние два месяца рассказали 23 процента опрошенных. Кроме того, 52 процента граждан признались, что рассматривают возможность такой покупки в скором времени.

По сведениям Ipsos, с 30 марта по 4 апреля число россиян, купивших нелегальную табачную продукцию, выросло на два процентных пункта — до 25 процентов. 50 процентов респондентов указали, что рассматривают возможность такой покупки в будущем.

Согласно проведенному исследованию, число тех, кто планирует купить нелегально ввозимую продукцию, с марта выросло с 45 до 49 процентов. Тогда как процент готовых приобрести нелегальные сигареты вырос незначительно — с 24 до 25 процентов.

Ранее специалист совета при Минздраве Виктор Зыков усомнился в реальном сокращении производства сигарет. Он предположил, что зарубежные табачные компании не станут уходить из России, поскольку это грозит им серьезными убытками.