Вероятность снижения числа курильщиков в России оценили

Специалист совета при Минздраве Зыков усомнился в реальном сокращении производства сигарет

Существенного сокращения производства сигарет вряд ли стоит ожидать, поскольку оставшиеся на рынке компании смогут восполнить дефицит, рассказал «Ленте.ру» член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. По его мнению, это еще один повод задуматься об отказе от никотина.

Из-за решения табачной компании Philip Morris International (PMI) сократить производство в России и отказаться от инвестиций, а также планах компании Imperial Brands приостановить бизнес в России, может снизиться ассортимент как обычных, так и электронных сигарет. Это станет импульсом для многих отказаться от употребления никотиносодержащих продуктов, считает Виктор Зыков.

«Динамика снижения распространенности потребления табака была положительной с 2013 года, но выход на рынок электронных сигарет, во-первых, замедлил темпы сокращения потребления табака, а во-вторых, стала расти доля потребителей новой продукции, особенно среди молодежи. Несмотря на это, положительная тенденция сохраняется: по данным прошлого года, распространенность курения была на уровне 25 процентов», — рассказал специалист.

При этом есть вероятность, что компании не станут уходить из России, поскольку это грозит им серьезными убытками, предположил Виктор Зыков.

Заводы находятся на территории России, все эти вопросы так или иначе будут урегулированы Виктор Зыков Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России

Сейчас большая часть российских курильщиков употребляют обычные сигареты, гораздо меньше доля тех, кто предпочитает электронные. По словам Виктора Зыкова, опросы показывают, что большинство курящих хотят отказаться от этой зависимости.

Планы производителей табака приостановить производство в России могут стать стимулом, чтобы окончательно бросить курить, поскольку вредная привычка приводит к преждевременной смерти половины своих потребителей, заключил Виктор Зыков.

Imperial Brands производит и продает сигареты брендов Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», а также электронный испаритель myblu. Решение приостановить работу компания объяснила сложной обстановкой в России из-за западных санкций.

Табачный гигант Philip Morris International (PMI), владеющий брендами Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament решил снизить объемы производства из-за трудностей в цепочке поставок, а также меняющихся требований регуляторов.

Обе компании пообещали сохранить выплаты сотрудникам.

