Названа неочевидная опасность сигарет

Входящий в состав сигарет микропластик оказался неочевидной опасностью для окружающей среды и здоровья человека. Вредные для людей и планеты последствия курения табака назвали эксперты ООН.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно в мире производят более шести триллионов сигарет, фильтры которых зачастую содержат микропластик — волокна ацетата и целлюлозы. Окурки редко утилизируются должным образом и разлагаются на поверхности Земли под воздействием солнечного света и влаги — за счет этого в атмосферу выделяются микропластик, тяжелые металлы и другие токсичные химические вещества.

На сигаретные окурки ежегодно приходится более 776 тысяч тонн токсичного мусора. Подобные отходы являются одними из самых распространенных на пляжах и нередко приводят к гибели птиц, рыб, млекопитающих, рептилий и растений. Микропластик из сигарет опасен и для человека — его вдыхание может провоцировать генетические изменения, проблемы с развитием мозга и другие серьезные заболевания.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, ЮНЕП и Секретариат Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака запустили кампанию по борьбе с пластиковым мусором. В качестве возможного решения эксперты предложили создавать биоразлагаемые сигаретные фильтры из натуральных материалов. Авторы инициативы планируют подключить к борьбе с загрязнением планеты знаменитостей, а также продвигать введение четкой маркировки всех табачных изделий с пластиковыми фильтрами.

