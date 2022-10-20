Шарлиз Терон заявила, что снимется в спин-оффе «Форсажа» только с Хелен Миррен

47-летняя южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон назвала условия съемок в спин-оффе «Форсажа». Об этом сообщает Screen Rant.

Артистка отметила, что может вернуться к роли хакерши Сайфер в том случае, если ее коллегой по съемочной площадке станет актриса Хелен Миррен.

«Если дама Хелен Миррен сделает это, я в деле», — заявила Терон, ранее появившаяся в восьмой и девятой частях франшизы. Известно, что актриса также приняла участие в «Форсаже 10», дата премьеры которого назначена на 2023 год.

Миррен, в свою очередь, исполнила роль представительницы криминального мира по имени Магдалин Шоу в лентах «Форсаж 8», «Форсаж 9» и спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу».

О сюжетной линии и актерском составе следующего спин-оффа не сообщается.

В конце августа стало известно, что жители Лос-Анджелеса пригрозили сорвать съемки «Форсажа 10» из-за шума.