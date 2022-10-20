Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 20 октября 2022Мир

Министра Мадагаскара уволили за осуждение референдумов России на Украине

Президент Мадагаскара уволил главу МИД за осуждение референдумов России на Украине
Ричард Рандриамандрато

Ричард Рандриамандрато. Фото: Jonathan Hordle/ Pool Photo / AP

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина уволил министра иностранных дел страны Ричарда Рандриамандрато за единолично принятое решение проголосовать за поддержку резолюции Генеральной Ассамблее ООН, осуждающей референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Reuters.

Мадагаскар всегда воздерживался во время различных голосований по резолюциям, связанным с кризисом на Украине. Правительство говорило о нейтралитете по этому вопросу и неприсоединении к нему.

13 октября Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России.

В поддержку антироссийской резолюции выступили рекордное количество стран — 143. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
«Одноклассники» запустили уникальный способ входа в аккаунт
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона
Чичериной присвоили звание заслуженной артистки России
Военный ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Большовой
Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и стал объектом споров в сети
Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте
Адвокат рассказал о последствиях смертельного ДТП с актрисой Большовой
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.