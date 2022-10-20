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10:53, 20 октября 2022Россия

Российские военные показали видео взаимодействия БПЛА и артиллерии в ходе СВО

РИА Новости показало видео взаимодействия БПЛА и артиллерии в ходе спецоперации
СюжетРакетные удары по Украине:

Артиллеристы 1-й Славянской бригады нанесли удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Опытное на авдеевском направлении. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах можно увидеть взаимодействие российских беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и противотанковой 100-миллиметровой пушки МТ-12, которую также называют «Рапира». Задействованный в ходе специальной военной операции (СВО) дрон поражает артиллерийскую установку противника, которую в развалинах поселка заметил наземный наблюдательный пост.

По данным агентства, после уточнения и передачи координат оператором беспилотника, следует пристрелочный выстрел «Рапиры». Первый снаряд перелетает цель, поэтому корректировщик вводит поправки и передает их на батарею. Затем производится второй залп — снаряд попадает в цель — и в здании происходит мощный взрыв, который виден на записи с коптера. Судя по масштабу взрыва и цвету, можно предположить, что произошла частичная детонация пороховых зарядов орудия.

Ранее разведчик с позывным Дробан рассказал о вылазке в Опытное для корректировки артиллерийского огня по позициям противника. Тогда наводка с помощью беспилотника позволила расчетам 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт» поразить три цели.

Варвара Кошечкина
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