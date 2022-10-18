Разведка ДНР помогла артиллерии поразить цели на авдеевском направлении

РИА Новости: разведка НМ ДНР помогла артиллерии поразить цели на авдеевском направлении

Разведка народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) помогла артиллерии поразить цели на авдеевском направлении, произведя корректировку огня с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик с позывным Дробан рассказал о вылазке в населенный пункт Опытное для корректировки артиллерийского огня по позициям противника.

Отмечается, что наводка с помощью беспилотника позволила поразить три цели расчетам 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт».

По корректировочному расчету во время проведения разведки с воздуха велся огонь из танка, поэтому военнослужащим пришлось передислоцироваться и переждать атаку.

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