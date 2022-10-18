Стало известно о боях в Запорожье на фоне переброски украинских войск
Российские военнослужащие ведут бои в Запорожье на фоне переброски военных Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно «Русской весне».
Сообщается, что украинские войска готовятся к наступлению на Мелитополь, Бердянск и, возможно, Энергодар, и продолжают стягивать силы.
Российская артиллерия, ракетчики и авиация наносят удары по скоплению военнослужащих противника. В то же время диверсионно-разведывательные группы ВСУ продолжают прощупывать оборону.
«Русская весна» отмечает, что ежедневно выявляются спецгруппы до десяти человек, которые пытаются проникнуть за линию фронта с разных направлений. В материале говорится, что за последние два дня около 10 таких формирований были обнаружены при помощи квадрокоптеров и накрыты огнем.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что Украина накапливает силы и проводит перегруппировку войск на херсонском фронте, создавая новый «ударный кулак» для наступления на Херсон.