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13:38, 20 октября 2022Экономика

Уехавшие россияне помогли росту экономики Армении

ЦБ Армении: рост ВВП страны составит 13 процентов за счет притока граждан России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Армении в этом году составит 13 процентов за счет притока граждан России, сказал председатель Центробанка Армении Мартин Галстян, его цитирует агентство Arka news.

Ранее прогноз по экономическому росту страны составлял семь процентов по итогам года, но переехавшие в Армению россияне помогут улучшить показатели, уверены в регуляторе. По словам Галстяна, в стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере.

«Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — заявил он. Международный валютный фонд ожидает, что экономика Армении в этом году увеличится на 7 процентов, а в 2023 году рост замедлится до 3,5 процента.

Армения остается одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Поток туда увеличился после объявления о частичной мобилизации в России. Однако в дипмиссии затруднились назвать точное число россиян, приехавших в республику в конце зимы или начале весны. С конца сентября из России, по данным источников Forbes, уехали примерно 700 000 человек.

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Платон Щукин
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