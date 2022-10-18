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10:11, 18 октября 2022Путешествия

В Армении высказались о приехавших в феврале российских туристах

В посольстве России в Ереване заявили о дружелюбном отношении армян к россиянам

Фото: Ваграм Багдасарян / ТАСС

В посольстве России в Ереване рассказали об отношении армян к россиянам, которые приехали в страну в конце февраля. Об этом пишут «Известия».

Как заявили в дипмиссии, агрессивных проявлений армян к российским туристам, в том числе на этнической почве, не было замечено. «Следует отметить, что, в отличие от ряда стран, включая соседнюю Грузию, в Армении к россиянам относились и продолжают относиться дружелюбно, с теплотой, присущей братским народам», — добавили в посольстве.

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Кроме того, собеседники издания напомнили, что Армения по сей день остается одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Тем не менее в дипмиссии затруднились назвать точное число туристов, приехавших в республику в конце зимы или начале весны, так как многие путешественники вернулись в Россию или отправились дальше, в другие страны.

Ранее уехавшие за рубеж россияне раскрыли истинное отношение иностранцев к русским. Так, по словам одного путешественника, в Казахстане при поиске жилья он столкнулся с недоброжелательным настроем некоторых местных жителей.

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Дарья Рыбак
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