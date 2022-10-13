Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским

Уехавший в Казахстан россиянин пожаловался на недоброжелательное отношение местных

Отечественные туристы, отправившиеся за рубеж после объявления частичной мобилизации в стране, раскрыли истинное отношение иностранцев к русским. Об этом пишет интернет-портал 93.RU.

Так, один из путешественников признался, что в Казахстане при поиске жилья столкнулся с недоброжелательным отношением некоторых местных жителей. «При поиске квартир или отеля были какие-то злые разговоры, в каком-то отеле сказали: "Ищите другое место". А при поиске квартиры сказали один раз: "Русским не сдаю". Как-то так», — пожаловался отдыхающий.

При этом «абсолютно нормально» к россиянам относятся в Грузии. «Грузины сами зачастую переходят на русский, когда видят, что перед ними русский. Хотя я сам пытаюсь общаться либо на базовом грузинском, когда надо поздороваться или попрощаться, либо на английском, — заявил другой соотечественник, уехавший в республику бывшего СССР. — Немного переживаю, что я не до конца интегрировался в эту страну, все в новинку, есть какая-то степень волнения, но в целом безопасно и уютно».

По словам еще одного собеседника издания, на время покинувшего Россию, россиянам комфортно находиться в Армении, «если уважительно относиться к окружающим и не вести себя как у себя дома». «Касаемо местных: никаких проблем с ними нет, я редко с кем-то общаюсь за пределами хостела, но, если говорить про заведения, магазины, — там все ок, люди говорят на русском, носом никто не крутит. Чувствую себя безопасно и комфортно», — отметил он.

Путешественник из России, выбравший для временного пребывания Турцию, рассказал, что чувствует себя уютно на новом месте, потому что в районе Антальи исторически сложившееся особое отношение к приезжим. «Все видят в тебе туриста, так что все хотят помочь. Все относятся с пониманием и сочувствием, никаких негативных вещей в Турции не встречал. И здесь уже у нас появились новые знакомые турки, приятные люди», — добавил он.

Ранее в октябре стало известно, что Россия заняла первое место по турпотоку в Грузию в сентябре 2022 года: страну посетили 163,2 тысячи человек. Согласно данным погранслужбы, по сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос на 392,4 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — на 10,7 процента.