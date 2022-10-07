Названо число посетивших Грузию в сентябре россиян

В администрации туризма Грузии сообщили, что в сентябре страну посетило 163,2 тыс. россиян

Россия заняла первое место по турпотоку в Грузию в сентябре 2022 года — страну посетили 163,2 тысячи человек. Число российских туристов назвали в администрации туризма страны, пишет «Интерфакс».

Согласно данным статистики, по сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос на 392,4 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — на 10,7 процента.

Большинство туристов прибыли в Грузию через погранпереход «Верхний Ларс» — 133,3 тысячи, через КПП «Сарпи» на границе с Турцией — 113 тысяч, через аэропорт Тбилиси — 107,1 тысячи человек. Всего с начала года страну посетило 636,2 тысячи иностранных гостей, при этом с туристическими целями въехало 452,2 тысячи путешественников.

Портал Аgenda со ссылкой на замминистра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили сообщает, что с января Грузию посетили 3,9 миллиона иностранных граждан, из них 2,7 миллиона — туристы.

Ранее в октябре на российско-грузинской границе исчезли пробки из легковых автомобилей. Отмечалось, что в конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к «Верхнему Ларсу» выросли многокилометровые очереди. Например, 27 сентября очереди на проезд ожидао свыше 5,5 тысячи автомобилей.